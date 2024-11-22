Cemal Enginyurt’tan Adalet Bakanı’na Kılıçdaroğlu üzerinden “dik duruş” çıkışı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kılıçdaroğlu için, "Siyaset yapanlar örnek alırsa onların sonu da bu eski Genel Başkan gibi olur. Siyasetçilerimiz için ibret vesikasıdır. Hakaret ede ede maalesef siyasi hayatının sonuna kadar gelmiş kendi partisinde genel başkan bile yapılmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Cemal Enginyurt ise Kılıçdaroğlu hakkında sert açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u hedef aldı.

"ADALET BAKANI DA OLSAN GEÇMİŞİNE DİKKAT ET"

Kılıçdaroğlu’nun duruşmasından bir fotoğraf paylaşan Enginyurt, yaptığı paylaşıma Yılmaz Tunç’u da etiketleyerek, “Olmayan Adaletin Bakanı @yilmaztunc

resimde gördüğünüz Adam! başı dik ve Onurlu bir şekilde ifade veriyor. Demişsin ya, siyasiler konuşmasına dikkat etsin. Bizde diyoruz ki, Adalet Bakanı da olsan geçmişine dikkat et. Bakalım sizden kaçınız,Mahkemelerde böyle DİK DURACAKSINIZ?” ifadelerini kullandı.