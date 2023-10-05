Cemal Enginyurt'tan Bahçeli ve Soylu iddiası. MHP'nin başına geçeceği iddia ediliyordu

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Süleyman Soylu'nun MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yerine geçeceği iddialarını cevapladı.

Cemal Enginyurt'tan Bahçeli ve Soylu iddiası. MHP'nin başına geçeceği iddia ediliyordu

Halk TV Ekranlarında ekrana gelen Söz Sende programının konuğu Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt oldu. Enginyurt, Süleyman Soylu'nun Devlet Bahçeli’nin yerine geçeceği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Seyhan Avşar, eski içişleri bakanı Süleyman Soylu hakkında açıklamalarda bulunan Enginyurt'a 'MHP'de Bahçeli sonrası kompozisyonda Soylu'ya bir yer görüyor musunuz?' sorusunu yöneltti.

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“DEĞİL GENEL BAŞKAN, İL BAŞKANI BİLE OLAMAZ”

DP Genel Başkan Yardımcısı Enginyurt şöyle yanıtladı:

"MHP'de Süleyman Soylu değil genel başkan, il başkanı bile olamaz. Çünkü Süleyman Soylu ülkücü hareketin içinden gelen birisi değildir. Türk milliyetçisi değil. Süleyman nokta kadar menfaati için virgül kadar eğilmeyi başarmış birisidir. Süleyman Soylu geçmiş dönemlerde Bahçeli'ye çok ağır hakaretler de etmiş biridir. Hayatı boyunca bir güvenlik kitabı okumadan İçişleri Bakanı olmuş bir adamın MHP'ye genel başkan olması mümkün değil."

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(Kaynak: Milli Gazete)

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