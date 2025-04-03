Cemal Enginyurt'tan çarpıcı boykot paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sebebiyle, vatandaşları sokağa davet etti. İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye’nin farklı yerlerinde yurttaşlar sokaklara döküldü.

Özgür Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki olarak gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada aralarında Esspresso Lab, D&R, TRT, Akşam gazetesi, Nusr-Et ve etstur’un da olduğu birçok markaya boykot yapılması çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine Üniversite öğrencileri de 2 Nisan’da ‘ekonomik boykot’ yapacaklarını açıklamış Özgür Özel’den de bu karara destek gelmişti.

Boykot çağrısı yapan 11 kişi hakkında flaş karar

İktidar kanadı 2 Nisan'da gerçekleştiren boykotun işe yaramadığını iddia etmişti.

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından iktidar kanadını yalanlayan bir paylaşımda bulundu.

Enginyurt'un paylaşımı şu şekilde:

Ankara'da bir dostum bilgi verdi.

Pastahanesinin 1 Nisan Kredi kart cirosu 178 bin..

2 Nisan Kredi kartı cirosu 78 bin TL olmuş.

BBDK verilerine göre, Kredi kartı 2 kat arttı diyen yalancılara duyurulur.

İşiniz gücünüz yalan dolan.