Cemal Enginyurt’tan dava sonrası meydan okuyan açıklama! CHP davası 24 Ekim’e ertelendi

CHP’nin “mutlak butlan” davasında 5. duruşma 24 Ekim’e ertelenirken, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Enginyurt, davanın siyasi bir müdahale olduğunu belirterek, olası olumsuz bir kararın Türkiye ekonomisini derinden sarsacağını öne sürdü.

Enginyurt, faiz indirimlerinin ardından piyasaların kırılganlaştığını belirterek, “Bugün olumsuz bir karar çıksaydı, faizler yeniden yükselir, döviz fırlar, enflasyon hedefi şaşardı” dedi. Davanın ertelenmesini “iktidarın ekonomik çöküşü fark etmesi” olarak yorumladı.

Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “CHP ile uğraşarak seçimi kazanamazsın. Açlık, yoksulluk, sefalet artıyor. Sen milletin derdiyle ilgilen” dedi. CHP’nin Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüdüğünü vurgulayan Enginyurt, “Kurulan tuzaklar bozulacak, CHP kazanacak” ifadelerini kullanarak şöyle konuştu:

Perşembe günü Faizi %2,5 düşürdükten sonra eğer bugün bir olumsuz karar çıkarsa bu Türkiye'nin ekonomik anlamda batması demektir demiştim. Faizler tekrar tıpkı 19 Mart'ta olduğu gibi %6 yükseltilmek durumunda kalır. Döviz yükselir, piyasalar yerle bir olur. Enflasyon hedefi şaşardı. Muhtemelen iktidar bunu gördü. Saraydaki abi bunu gördü. Dedi ki artık bunu kaldıramam. Kim dedi? Mehmet Şimşek dedi. Başka izahı yok. Yoksa Türkiye'de hukuk zaten yok. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kurultayının mahkemelerde konuşulması kadar abesle iştigal bir şey yok. Mühürsüz zarfların iptaliyile ilgili o günkü 2017 referandumu için YSK mahkemeye verildiğinde mahkeme, “YSK kararları tartışılmaz dolayısıyla reddediyorum” diyor. YSK kararları mühürsüz zarflarda tartışılmaz denilerek reddediliyorsa o zaman 2 yıl önceki yapılmış ve YSK'nın onayladığı bir kongre, mazbatasını verdiği bir kongre nasıl mahkemelerde karar verilmeye çalışılır? İşte bu hukuksuzluğun adıydı. Bugün Ankara'da savcılar, hakimler kısmen ülkeyi rahatlattılar. Borsa şu anda %5 yükseldi. Yani iktidar bunu göremiyor, görmek istemiyordu. Aslında iktidardan derken sadece Erdoğan var. İktidar falan yok, bakanlar falan yok.

21 EYLÜL'DE OLAĞANÜSTÜ KONGREMİZİ YAPACAĞIZ

Bugün kurultay davasının ertelenmesi Türkiye açısından, piyasalar açısından ve Cumhuriyet Halk Partileri açısından moral kaynağı olmuştur. 21 Eylül'de olağanüstü kongremizi yapacağız. 24 Eylül'de İstanbul İl Kongresi'ni yapacağız. 20 Ekim'e kadar Türkiye'deki bütün il kongrelerini bitirip Allah kısmet ederse olağan kongre kararı alacağız ve olağan kongreye gideceğiz. 20 Ekim’de Cumhuriyet Halk Partisi bütün il kongrelerini tamamlayacak. 21 Ekim'de olağan kongre kararı alınacak ve Cumhuriyet Halk Partisi olağan kongreye gidecektir. Kurulan tuzaklar, kurulan planlar hepsi bozulacak. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar yürüyüşüne Özgür Özel'in liderliğinde devam edecektir. Ekrem İmamoğlu ve tutsaklara söz verdiğimiz gibi kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.