Fatih Altaylı’dan flaş iddia: AKP’nin yeni İBB planını açıkladı

86 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, kendisini ziyarete gelen CHP’li Gülşah Deniz Atalar’ın AKP'nin meclis üyesi transferleriyle İBB Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirmeye çalıştığını iddia ettiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’ne yönelik dikkat çeken bir iddiada bulundu. Atalar, iktidarın meclis üyesi transferleriyle İBB Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirmeye çalıştığını öne sürdü.

İBB TRANSFERLERLE MECLİSİ’NDE ÇOĞUNLUĞU ALMAYA ÇALIŞACAKLAR

Tutuklu gazeteci Altaylı, “Bu hafta sonu epey bir avukat ziyarete geldi. İlginç bilgiler verdi. Gelenlerden biri de CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar idi. Atalar, “İstanbul'da transferlerle İBB Meclisi’nde çoğunluğu almaya çalışacaklar galiba" dedi. Bayrampaşa Belediyesi'nde yapılan operasyonu böyle görüyordu dedi.

İBB Meclisi’nde 319 sandalye bulunuyor. Mevcut dağılımda CHP’nin 184, AKP’nin 125, MHP’nin 6, BBP’nin 2 ve bağımsızların 3 üyesi yer alıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar

