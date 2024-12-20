Cemal Enginyurt’tan Davutoğlu’na zehir zemberek sözler. 'Gelecek değil, gidecek partisi….'

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, geçtiğimiz günlerde Sözcü TV’nin konuğu oldu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun AKP'ye 'yeşil ışık' yakan açıklamalarına tepki göstererek “Bir an önce dönmesinde fayda var” ifadelerini kullandı.

"MİLYONLARCA CHP'Lİ OY VERDİ, VEFASIZLIK YAPMA"

Enginyurt şunları söyledi:

“Biz CHP’den vekil olduk. İttifak yaptık. Bize CHP’li milyonlarca insan oy verdi. Gelecek Partisi’nde olursunuz CHP’ye ayrı düşersiniz bu bir siyasi tercihtir hiç önemli değil. Ama bize oy veren insanlar AKP’ya karşı olduğumuz için oy verdi. Onun ittifak yaptığımızı düşünerek oy verdiler. Bize oy veren CHP’liler cebinden sefer tasına yemek yaparak gece yarılarına kadar afiş pankart asarak bizi vekil yaptılar.

Şimdi dönüp benim AKP’yle fikir aramda fikir ayrılığı yok benim AKP ile manevi bağlarım devam ediyor ruh olarak aynı noktadayım demek en hafif tabirle vefasızılık olarak görüyorum.

Davutoğlu bu kadar sempati besliyorsa partisinin adını Gidecek Partisi olarak değiştirsin ve bir an önce gitmesinde fayda var."

NE OLMUŞTU?

Ahmet Davutoğlu katıldığı canlı yayında AKP'ye dönüp dönmeyeceği hakkında açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "AK Parti'den kopmadım. Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim” ifadelerini kullandı.