Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken açıklama... Hangi partiye geçeceği merakla bekleniyordu...

Demokrat Parti’de istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ile İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un hangi partiye geçeceği ise merak edilmeye başlandı. Enginyurt bugün katıldığı bir programda, konuya değinerek, “Biz arkadaşlarımız ve destek veren çevremiz ile oturup, konuşacağız. Karar alıp, muhakkak Salih kardeşimle bir partide olacağız.” dedi.

Demokrat Parti’den istifasına ilişkin Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, KRT TV’de yaptığı konuşmada ‘Tarihi bir görevi yapamadık’ diyerek, “78 yıllık bir partiyi merkez sağ yapabilir miyiz, düşüncesindeydik. AKP ve Erdoğan’ın yenmemiz için merkez sağ, kararsız seçmeni toplamamız gerekiyor. Bunu da başaramadık” dedi. Enginyurt, parti seçimine ilişkin ise “Biz arkadaşlarımız ve destek veren çevremiz ile oturup, konuşacağız. Karar alıp, muhakkak Salih kardeşimle bir partide olacağız.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Demokrat Parti’de (DP), 17 Kasım Pazar günü yapılan 15’inci olağan kongrede Gültekin Uysal yeniden genel başkan seçilmesinin ardından yaprak dökümü yaşandı. Partinin “merkez sağın yeni toparlanma adresi” olmasına dönük girişimlerinin sonuçsuz kaldığı ve partinin “apar topar” kongreye götürüldüğünü savunan İzmir Milletvekili Salih Uzun ile İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt istifa etti. DP’nin parlamentodaki sandalye sayısı böylece bire düşmüştü.