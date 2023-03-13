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Cemal Enginyurt'tan deprem bölgesinde miting yapan Erdoğan'a: Enkaz altında yatan varmış kimin umurunda

DP'li Cemal Enginyurt, dün Hatay Kırıkhan'da miting yapan Erdoğan'ı sert bir şekilde eleştirdi. Enginyurt, "Kimin mal derdinde olduğu belli oluyor. Ne yaparsanız yapın gideceksiniz." dedi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 08:55
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Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a miting eleştirisi

Cemal Enginyurt'tan deprem bölgesinde miting yapan Erdoğan'a: Enkaz altında yatan varmış kimin umurunda
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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, "Bu mitingi Millet İttifakı yapsa 'Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde' derdiniz. Kimin mal derdinde olduğu belli oluyor. Ne yaparsanız yapın gideceksiniz." diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakındaki ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremde büyük yıkım yaşayan Hatay Kırıkhan'da miting yaptı. 

İki isim de Kırıkhan'daki konuşmalarında, devletin ilk andan itibaren depremzedelerin yardımına koştuğunu iddia etti. Erdoğan, bir kez daha depremzedelerden "helallik" isterken konuşmasında Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Bunun üzerine Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından Erdoğan'a eleştirilerde bulundu. 

Enginyurt, "Recep Tayyip Erdoğan Kırıkhan da miting yapıyor. Kırıkhanlı alkışlıyor. Enkaz altında yatan varmış kimin umurunda." ifadelerini kullandı. 

Enginyurt'un paylaşımı şöyle: 

"Recep Tayyip Erdoğan Kırıkhan da miting yapıyor.
Kırıkhanlı alkışlıyor.
Enkaz altında yatan varmış kimin umurunda.
Bu mitingi Millet İttifakı yapsa"Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde" derdiniz. 
Kimin mal derdinde olduğu belli oluyor.
Ne yaparsanız yapın GİDECEKSİNİZ."

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