Cemal Enginyurt'tan eşekli protesto. Zam üstüne zam yapan AKP'yi hedef aldı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından "AKP genel başkanı Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şikayet ediyorum. Akaryakıt zamlarına hemen son verin." mesajıyla bir video paylaştı.

Enginyurt, videoda AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet etti.

Cemal Enginyurt paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Artık bu zamlara ne cep yetiyor ne de can dayanıyor. Recep Tayyip Erdoğan AKP Genel Başkanı olarak sürekli zam üstüne zam yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zamlardan haberi yok ki akaryakıt zamlarına dur demiyor. Artık çare nedir diye düşündük, taşındık. Bundan sonra karar verdik yolculuğumuzu eşekle yapacağız. Recep Tayyip Erdoğan bizi 100 yıl geriye götürdü. Seni tebrik ediyorum kutluyorum. Bu zamlardan sonra bize bu eşek kaldı. Buna da yazık etmemek için sadece şimdilik eşekle olduğumuzu gör de sen bizi ne hallare düşürdün. Hesabını sen ver. AKP genel başkanı Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şikayet ediyorum. Akaryakıt zamlarına hemen son verin"