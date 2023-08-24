Cemal Enginyurt'tan eşekli protesto. Zam üstüne zam yapan AKP'yi hedef aldı

Demokrat Partili Cemal Enginyurt eşekli protestoya imza attı. Enginyurt akaryakıt zamları nedeniyle AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet etti.

Cemal Enginyurt'tan eşekli protesto. Zam üstüne zam yapan AKP'yi hedef aldı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından "AKP genel başkanı Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şikayet ediyorum. Akaryakıt zamlarına hemen son verin." mesajıyla bir video paylaştı.

Enginyurt, videoda AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet etti.

Cemal Enginyurt paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Artık bu zamlara ne cep yetiyor ne de can dayanıyor. Recep Tayyip Erdoğan AKP Genel Başkanı olarak sürekli zam üstüne zam yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zamlardan haberi yok ki akaryakıt zamlarına dur demiyor. Artık çare nedir diye düşündük, taşındık. Bundan sonra karar verdik yolculuğumuzu eşekle yapacağız. Recep Tayyip Erdoğan bizi 100 yıl geriye götürdü. Seni tebrik ediyorum kutluyorum. Bu zamlardan sonra bize bu eşek kaldı. Buna da yazık etmemek için sadece şimdilik eşekle olduğumuzu gör de sen bizi ne hallare düşürdün. Hesabını sen ver. AKP genel başkanı Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şikayet ediyorum. Akaryakıt zamlarına hemen son verin"

cemal-enginninnannauutttk.jpg

cemal-55555.jpg

İlgili Haberler
Akaryakıtta indirim kısa sürdü: Motorine dev zam geldi
Akaryakıta haşırt dı bilekbord zammı. Eğleniyor musunuz yüzde 52
Akaryakıta üst üste gelen zamlar sonrası korkunç iddia: Benzin fiyatı 50 lirayı bile geçecek
Türkiye akaryakıt zamlarıyla boğuşurken komşuda bedava benzin krizi
Öne Çıkanlar
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Son Haberler
Mehmet Dinçerler takipçisine verdiği cevapla gündem oldu Magazin
Mehmet Dinçerler takipçisine verdiği cevapla gündem oldu
Türk mitolojisinde efanevi ozan kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde efanevi ozan kimdir?
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Güncel
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
FİSKOBİRLİK fındık alımlarına başladı Ekonomi
FİSKOBİRLİK fındık alımlarına başladı
Balyoz kumpasıyla hapse atılan komutan İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı Güncel
Balyoz kumpasıyla hapse atılan komutan İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı
Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Kiev'in bilinmeyen öyküsünü Sedat Kaya yazdı Spor
Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Kiev'in bilinmeyen öyküsünü Sedat Kaya yazdı
Rüyada pazı görmek ne anlama geliyor? Rüyada pazı görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada pazı görmek ne anlama geliyor? Rüyada pazı görmek neye işaret?