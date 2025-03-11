Cemal Enginyurt'tan flaş ayrılık açıklaması! Sosyal medyadan duyurdu

Cemal Enginyurt, salı akşamları Sözcü TV'de yayınlanan Kitabın Ortasından programına artık katılamayacağını açıkladı.

Sahada daha fazla olmalıyım diyen CHP'li vekil, sosyal medya hesabından ayrılığı duyurdu.

Cemal Enginyurt'tan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler!

X hesabından paylaşımda bulunan Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

Salı akşamları Sözcü Tv de Kitabın Ortasından programı, siyasetin ısındığı bir döneme girdiğimiz ve sahada daha fazla olmam gerektiğinden sonlanmıştır.

Fırsat buldukça Televizyon programlarında konuşmaya devam edeceğim.

Susmayacağız, bıkmayacağız.

Herkese selamlar olsun.