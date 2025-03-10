Cemal Enginyurt'tan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt Halk TV'de ekrana gelen Rota programına konuk oldu. Gündeme yönelik değerlendirmelerde bulunan Enginyurt, iktidarın Ekrem İmamoğlu'ndan korktuğunu söyledi.

Cemal Enginyurt konuşmasında, "İktidar İmamoğlu’ndan korktuğu için kıskaca almaya çalışıyor. Sadece İmamoğlu’nu değil konuşan herkesi. Cemal Enginyurt’u da TÜSİAD başkanını da gazetecileri de. Vedat Milor’a soruşturma açmak nedir ya? Dünyanın hiçbir ülkesinde kimsenin aklına gelmez ya. 40 TL’ye yemek veren yerde değerlendirme yaptı diye soruşturma açmak. Ünlüler ve toplumun değişik isimleri İmamoğlu’nu anlatmaya başlarsa diye iktidar bu durumun önünü kesmeye çalışıyor. Ve bunun içinde Ekrem İmamoğlu’nun çevresini susturmaya çalışıyor. İmamoğlu’nu devreden çıkarsan ne olacak? Bir Ekrem gider bin Ekrem gelir" dedi.

ERDOĞAN'A SESLENİYORUM: KATİLLERİ DURDUR

Enginyurt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenirken "Erdoğan bu tuzak ve kirli oyunlarla kazananacağını mı zannediyor? Kazanamayacak. Ya emekli ikramiyesini 3000 TL’den 4000 TL’ye çıkarttılar diye bu milletin sevinç çığlıkları mı atacaklarını zannediyorlar ya? 1000 TL’ye 1.5 KG et alınıyor ya. Bugün sayın Bahçeli alevi katliamına dur dedik diye neler söyledi. Dün Esad ile ailecek görüşüyorlardı. Şimdi ise HTŞ denen bir terör örgütünün başındaki Colani adama aşkıyla bu ülkenin insanlarına hain bölücü diyorlar. Esad’ın allah belasını versin ya. Biz Esad’a bölücü derken bunlar Bodrum’da tatil yapıyorlardı. Ya kardeşim Esad’ın askerleri varsa bunlar neden Şam’a kadar bir tek mermi atmadan teslim oldular? Bu kadar savaşacak asker varsa neden tek mermi atmadan teslim oldular. 14 yaşındaki çocuğu kadını katledeceksin. Neymiş direnişçi öldürüyorlarmış. Yeni Şafak yazarı İsmail Arslan hakaret ediyor. Hakkında soruşturma bile açılmadı. Ya ben Colani’yi sevmek zorunda mıyım? Ben HTŞ’yi sevmek zorunda mıyım? Türk askerini yakan katilleri sevmek zorunda mıyım? Ve Erdoğan’a seslendim yine sesleniyorum. Bunların yanındayım dedin. O zaman bu katilleri durdur. İnsani koridor açılsın diyoruz. Bunları dediğimiz için neler işitiyoruz. Ne yapacaksınız? Hepimizi öldürecek misiniz?" dedi.

Enginyurt gündemdeki son gelişmeleri değerlendirirken şunları söyledi:

Şerefsizin biri Ekrem İmamoğlu’na twit atmış. Demiş ki seni öldürüp kafana sıkarım. Ama reis izin vermiyor. Ulan şerefsiz yüreğin varsa çık ortaya. İçişleri Bakanı nerede? Nerede Ali Yerlikaya? Erdoğan’a laf söylenince yedi ceddini buluyorlar Ekrem İmamoğlu’na laf söylenince ses çıkmıyor. İmamoğlu’na laf söyleyen adamın kullanıcı adı Kuyucumuratpaşa imiş bunu kuyunun içine atıp o kuyuya gömmek lazım. Ama bunu gömmesi gereken adamlar susuyor. Erdoğan İmamoğlu’nu tehdit eden reis diye seni kastediyor. Sen hakikaten müsaade etmiyor musun? Sayın Erdoğan Ekrem İmamoğlu öldürülecek kafasına sıkılacak sen mi müsaade etmiyorsun? Böyle değilse bu alçağı bu müptezeli neden hala bulamadınız? Neden aramıyorsunuz? Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan, CHP’yi hedef alarak yine köpeklik yapacak bir şey buldunuz dedi. Ya bundan daha ağır itham hakaret mi var?