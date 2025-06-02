Cemal Enginyurt’tan iktidara olay yaratacak menemen göndermesi!

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Cemal Enginyurt’tan iktidara olay yaratacak menemen göndermesi!

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, AKP'nin Anayasa tartışmaları hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İktidar Anayasa çalışmalarına CHP'yi de davet etmesi üzerine Enginyurt, "Sizinle değil Anayasa yapmak, menemen bile yapmayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Anayasa çalışmalarına CHP'yi de davet etti. yeniden aday olma gibi bir gayesinin olmadığını belirten Erdoğan, yeni anayasa için CHP'ye 'el ele verme' çağrısı yaptı.

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, AKP'nin Anayasa tartışmaları hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"SİZİNLE DEĞİL ANAYASA, MENEMEN BİLE YAPMAYIZ"

Erdoğan'ın Anayasa çalışmalarına CHP'yi de davet etmesine sosyal medya platformu X hesabından yanıt veren Enginyurt, "Sizinle değil Anayasa, menemen bile yapmayız" dedi.

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