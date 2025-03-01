Cemal Enginyurt’tan iktidarı terletecek soru... Bu paylaşım gündemi sallayacak!

CHP’li Milletvekili Cemal Enginyurt X hesabı üzerinden terör örgütü PKK'nın bugünkü konuşmasında ‘şart’ detayına dikkat çekerek, zor bir soru yöneltti. Enginyurt, “Birileri "ŞARTSIZ" örgütü dağıtacaklar mı demişti? YPG ise hiç umursamadı” dedi.

ŞARTLI ATEŞKES İLAN ETTİ

Terör örgütü PKK, 'koşullu' olarak ateşkes ilan etti. PKK tarafından yapılan açıklamada "Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz” ifadeleri yer aldı. Ayrıca terör örgütü, bebek katili Öcalan'ın salıverilmesi için çağrıda bulundu.

ENGİNYURT: BİRİLERİ "ŞARTSIZ" ÖRGÜTÜ DAĞITACAKLAR MI DEMİŞTİ

Yapılan açıklamaya ilişkin Cemal Enginyurt, X hesabı üzerinden iktidar tarafının ‘pazarlık söz konusu değildir’ sözlerini hatırlatarak, “PKK Ateşkes ilan etmiş. Fakat demiş, Apo serbest kalmalı. Demokratik siyasetin önü açılmalı. Apo toplanacak kongreye Başkanlık etmeli. Bize karşı silahlı saldırı olmamalı. Cezaevinde olanlar af edilmeli. Birileri "ŞARTSIZ" örgütü dağıtacaklar mı demişti? YPG ise hiç umursamadı” dedi.

Pkk Ateşkes ilan etmiş.

Fakat demiş,

Apo serbest kalmalı.

Demokratik siyasetin önü açılmalı.

Apo toplanacak kongreye Başkanlık etmeli.

Bize karşı silahlı saldırı olmamalı.

Cezaevinde olanlar af edilmeli.

Birileri "ŞARTSIZ" örgütü dağıtacaklar mı demişti?YPG ise hiç umursamadı. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) March 1, 2025

ÇELİK: PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Devletin pazarlığının söz konusu olmadığını vurgulayan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Burada devletin nitelikleri ile ilgili bir pazarlık söz konusu değildir. Bir al-ver hiçbir şekilde söz konusu değildir” ifadelerini kullanmıştı.