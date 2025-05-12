Cemal Enginyurt’tan olay olacak ağır sözler! Terör örgütünün fesih açıklaması sonrası...

CHP’li milletvekili Cemal Enginyurt, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı ‘Öcalan açılımı’ sürecinde terör örgütü PKK’nın fesih kararı almasına ilişkin sert sözlerde bulundu. Enginyurt, “Şimdi hepsi Dem li, Kandilci, Apocu oldular. Onuru olan özür diler diyeceğimde, o da sizde ne gezer” dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ FESİH ETTİĞİNİ AÇIKLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan’ı meclise davet ederek, ‘terör örgütünü lağvettiğini açıklasın’ çağrısıyla başlayan süreç, terör örgütü PKK’nın örgütü lağvetmesiyle devam ediyor. Terör örgütü PKK, örgütü fesih ettiklerini bugün sabah saatlerinde duyurdu. Fesih açıklamasının ardından siyasi isimlerden de tepki açıklaması gelmeye başladı.

ENGİNYURT: ONURU OLAN ÖZÜR DİLER DİYECEĞİMDE, O DA SİZDE NE GEZER

Eskiden Ülkü Ocakları içerisinde de olan CHP’li milletvekili Cemal Enginyurt, partisine seçim zamanında iktidarın terör propagandasını hatırlatarak, bugünkü gelinen sürece dair ağır sözlerde bulundu. Enginyurt, “CHP den Milletvekili adayı olduk diye bize Pkklı, HDP li ,teröristleri serbest bırakacaklar diyen, ne kadar müfteri ve iftiracı varsa: Şimdi hepsi Dem li,Kandilci, Apocu oldular. Onuru olan özür diler diyeceğimde, o da sizde ne gezer” paylaşımıyla tepki gösterdi.