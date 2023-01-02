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Cemal Enginyurt Sinan Ateş cinayetinde önemli bilgiyi açıkladı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinde tetikçi tutulduğunu belirtip "Kiralık katillere verilmiş bu görev" ifadesini kullandı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 15:14
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Cemal Enginyurt'tan Sinan Ateş cinayeti ile ilgili açıklama

Cemal Enginyurt Sinan Ateş cinayetinde önemli bilgiyi açıkladı
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş ve yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık Cumartesi günü Ankara'da, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456'ncı Sokak'ta, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Başından vurulan Doç. Dr. Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, arkadaşı Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı. 

3 kişinin gözaltına alındığı cinayete ilişkin AKP ve MHP kurmayları sessizliğini korurken, eski MHP'li isimlerden Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, olaya ilişkin Cumhuriyet'ten Sinem Nazlı Demir'e konuştu.

"KİRALIK KATİLLERE VERİLMİŞ BU GÖREV"

Sinan Ateş'e yönelik saldırının uyuşturucu çetesine ihale edildiğini ve tetikçi tutulduğunu belirten Enginyurt, "Kim yaptırdıysa tetikçilikle bu işi ihale ettirmişler. Kiralık katillere verilmiş bu görev. Bu çok ahlaksızca namussuzca bir iştir. Bir Ülkü Ocakları Başkanı'nın bir torbacıya ihale edilmesi, öldürülmesi vicdansızlıktır. Devlet katilleri değil; katillerin arkasındakilerini bulmalı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili de konuşan Enginyurt, "Soylu, teröristlerin ayak numarasına kadar bildiğine göre, Ankara'nın en korunaklı semtinde yaşanan bu cinayeti de çözmeli" dedi.

"BAŞSAĞLIĞI DİLEMEK ÜLKÜDAŞLIK BORCUDUR"

Milliyetçi Hareket Partisi'nden neden bir açıklama gelmediği konusuna da değinen Enginyurt, sözlerini şu şekilde bitirdi:

"Bir baba olarak, iki çocuğu yetim kalan ülkücüye başsağlığı dilemek ülküdaşlık borcudur! Yiğit bir delikanlıydı. İyi bir inanç sahibiydi."

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Bozok'lu
2.01.2023 15:21
Sinan Başkana Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun bu cinayeti işletenleri ve ses çıkarmayanları Allah KAHHAR ismiyle kahretsin  
 
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