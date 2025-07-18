Cemal Enginyurt'tan skandal paylaşımlara sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt kendisi ve ailesi ile ilgili sosyal medyada paylaşılan ve aslı olmayan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medyada, özellikle Facebook'da benim,eşimin,kızımın eski görüntüleri paylaşım yapılarak Hasta olduğumuz yayınlanıyor.

Bu hesapların niyeti muhtemelen etkileşim kazanmak.

Ben ve ailem hamdolsun çok iyiyiz.

Yinede üzülerek arayan herkese çok teşekkür ediyorum. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) July 17, 2025

Enginyurt sosyal medya ile yaptığı açıklamada "Sosyal medyada, özellikle Facebook'da benim, eşimin,kızımın eski görüntüleri paylaşım yapılarak Hasta olduğumuz yayınlanıyor. Bu hesapların niyeti muhtemelen etkileşim kazanmak. Ben ve ailem hamdolsun çok iyiyiz.Yine de üzülerek arayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.