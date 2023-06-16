Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu'ya: Onları TBMM'den atacak mısın

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yüklendi. Enginyurt, "HDP Milletvekillerine ‘PKK'lı' diyecek ve ‘oh oh' diye bağıracak mısın? Hatta onları TBMM'den atacak mısın? "diye sordu.

TBMM’de 19 komisyonun başkan ve üyeleri belirlendi. İçişleri Komisyon Başkanlığına Süleyman Soylu seçildi.

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Soylu'ya yüklendi.

“ONLARI TBMM'DEN ATACAK MISIN?”

Soylu'nun İçişleri Bakanı iken HDP'lilere yönelik kullandığı ifadeleri anımsatan Enginyurt, “İçişleri Komisyon Başkanı Süleyman Soylu oldu. Yeşil Sol ve HDP Milletvekilleri de Komisyon üyesi seçildi. Süleyman efendi! HDP Milletvekillerine ‘PKK'lı' diyecek ve ‘oh oh' diye bağıracak mısın? Hatta onları TBMM'den atacak mısın? ‘TBMM'de PKK'lı istemiyoruz' derken, ne demek istemiştin?” sorularını sordu.