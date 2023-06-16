Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu'ya: Onları TBMM'den atacak mısın

Cemal Enginyurt, İçişleri Komisyon Başkanlığı seçilen Süleyman Soylu'ya sosyal medya hesabından yüklendi. Enginyurt, "Onları TBMM'den atacak mısın?" diye sordu.

Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu'ya: Onları TBMM'den atacak mısın

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yüklendi. Enginyurt, "HDP Milletvekillerine ‘PKK'lı' diyecek ve ‘oh oh' diye bağıracak mısın? Hatta onları TBMM'den atacak mısın? "diye sordu.

TBMM’de 19 komisyonun başkan ve üyeleri belirlendi. İçişleri Komisyon Başkanlığına Süleyman Soylu seçildi.

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Soylu'ya yüklendi.

“ONLARI TBMM'DEN ATACAK MISIN?”

Soylu'nun İçişleri Bakanı iken HDP'lilere yönelik kullandığı ifadeleri anımsatan Enginyurt, “İçişleri Komisyon Başkanı Süleyman Soylu oldu. Yeşil Sol ve HDP Milletvekilleri de Komisyon üyesi seçildi. Süleyman efendi! HDP Milletvekillerine ‘PKK'lı' diyecek ve ‘oh oh' diye bağıracak mısın? Hatta onları TBMM'den atacak mısın? ‘TBMM'de PKK'lı istemiyoruz' derken, ne demek istemiştin?” sorularını sordu.

enginyurtkeps.jpg

İlgili Haberler
Sokak röportajında Süleyman Soylu taklidi: Geçinemiyor musunuz? Oohhh!
Erdoğan, Akar ile Soylu’yu neden bakan yapmadı. Gazeteci Murat Yetkin iddia etti
Süleyman Soylu WhatsApp grubundan çıkarıldı
Cemal Enginyurt da tepki gösterdi: Can Atalay’ı hemen serbest bırakın
Öne Çıkanlar
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Son Haberler
Samsun'da 2 bin 315 kök kenevir ele geçirildi Güncel
Samsun'da 2 bin 315 kök kenevir ele geçirildi
İstanbul’da yine ambulansa saldırı! Taksi şoförü acil hastaya yetişen ambulans şoförünü tehdit etti Güncel
İstanbul’da yine ambulansa saldırı! Taksi şoförü acil hastaya yetişen ambulans şoförünü tehdit etti
Ali Koç Mehmet Ali Aydınlar'ı bile geçemedi! Fenerbahçe'de çarpıcı anket Spor
Ali Koç Mehmet Ali Aydınlar'ı bile geçemedi! Fenerbahçe'de çarpıcı anket
Sıva yaparken elektrik akımına kapılan inşaat ustası öldü Güncel
Sıva yaparken elektrik akımına kapılan inşaat ustası öldü
AKP'li Belediye Başkanı'nın aracı tırla çapıştı Yaşam
AKP'li Belediye Başkanı'nın aracı tırla çapıştı
Cumhurbaşkanlığından veri sızıntısı ile ilgili ilk açıklama ‘Veriler e-Devlet’ten sızmadı’ Güncel
Cumhurbaşkanlığından veri sızıntısı ile ilgili ilk açıklama ‘Veriler e-Devlet’ten sızmadı’