Cemal Enginyurt’tan tarihe geçecek çağrı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı’nda bütçe üzerinden muhalefete yüklenmişti. Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt ise Erdoğan’ın muhalefete yüklenmesine ilişkin, “Yönetemediği için muhalefete saldırıyor. Muhalefete çağrımdır, birleşerek Türkiye İttifakı’nı kuralım. Erdoğan’dan ülkeyi kurtaralım.” dedi.

ERDOĞAN MUHALEFETE YÜKLENDİ

Dünkü Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete yüklendi. 2025 bütçe görüşmelerinde muhalefetin eylemlerine değinen Erdoğan, “Burada yaşadığımız bir hayal kırıklığını da söylemek zorundayız. Muhalefet partileri de kendini yenilesin. Zihniyet değişmiyor en azından üslup değişsin. İktidara geldiğimizden beri böyle bir muhalefet arayışında olduk. Sözünün ağırlığı olan bir muhalefet henüz olmadı. 2025 bütçesinde de yapıcı eleştiride bulunmak yerine kışkırtmayı, tüm süreci terörize etmeyi tercih etmiştir.” dedi.

ENGİNYURT: BİRLEŞEREK TÜRKİYE İTTİFAKINI KURALIM

Erdoğan’ın muhalefete dair eleştirilerine Demokrat Parti’den yeni istifa eden Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, muhalefete çağrıda bulundu. Enginyurt, “Erdoğan yönetemiyor. Yönetemediği için muhalefete saldırıyor. 2025 de seçim oyunu kuruyor. Muhalefete çağrımdır, BİRLEŞEREK TÜRKİYE İTTİFAKINI KURALIM. ERDOĞAN'DAN ÜLKEYİ KURTARALIM.” dedi.

Enginyurt ayrıca Erdoğan’ın "Emeklilerimiz konusunda bugüne kadar asla umut tacirliği yapmadık.Meydanlarda bol keseden söz verip, göreve gelince sözünü unutanlardan değiliz" ifadelerini alıntılayarak, “Ah CHP ah!. Meydanlarda Emekli de. İktidarda unut.” ifadelerini kullandı.