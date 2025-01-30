Cemal Enginyurt’tan tarihi çağrı. Saat ve gün verdi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son dönemde açılan soruşturmalara bakan bilirkişi hakkında yaptığı açıklamalar sebebiyle hakkında soruşturma başladı.

Açılan soruşturmaya tepki göstermek amacıyla yarın saat 10:00’da Çağlayan Adliyesi önünde toplanma çağrısı yapıldı.

CHP tarafından yapılan çağrıya birçok siyasi destek verirken bir destek de Cemal Enginyurt’tan geldi. Enginyurt yaptığı paylaşımda, Enginyurt, “Yarın saat 10 da Çağlayan Adliyesinde buluşalım. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz” dedi.

"KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA, YA HEP BERABER, YA HİÇBİRİMİZ”

Enginyurt yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Zulme rıza göstermemek ve Hakkı ayağa kaldırmak adına, Yarın saat 10 da Çağlayan Adliyesinde buluşalım. KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA, YA HEP BERABER, YA HİÇBİRİMİZ.

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