Cemal Enginyurt'tan zehir zemberek sözler! Mesut Özil ve Ahmet Hakan da nasibini aldı

Cemal Enginyurt, AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde MKYK üyeliğine seçilen eski futbolcu Mesut Özil'e tepki gösterdi. Erdoğan'ın MYK listesini eleştiren Cemal Enginyurt, "Esas dava adamlığı, yolda bulduklarına yoldaşlarını değişmeyendir" dedi.

AKP kongresini değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, kendisiyle ilgili yazı yazan Ahmet Hakan'a da yanıt verdi.

Sözcü TV' yayınına katılan Cemal Enginyurt kendisi ile ilgili yazıları nedeni ile Ahmet Hakan da yanıt vererek "Beni Serap Yazıcı'yla karıştırma" dedi.

"ALMANLAR DIŞLADIĞI İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ"

Enginyurt "Lideriniz Recep Tayyip Erdoğan, kongrede TÜSİAD ve muhalefet için 'Batı'nın elinde taşeronlar' dedi. Peki, siz Batı'nın gözünden düşen Mesut Özil'i partinize aldınız. Bu kişi geçmişte 'Ben Alman'ım, Türk kimliği beni ilgilendirmiyor' dedi. Ama Almanlar onu dışlayınca buraya geldi. Daha çok şeyler yaptı ha bu arada. Şahsiyete girmemek için söylemiyorum ama Arsenal’de yaptıkları var, başka yerlerde yaptıkları var" ifadelerini kullandı.

"ŞAMİL TAYYAR'I, MEHMET METİNER'İ, GALİP ENSARİOĞLU'NU ALAMADINIZ"

AKP'de listeye alınmayan isimlere dikkat çeken Cemal Enginyurt, "Şamil Tayyar'ı, Mehmet Metiner'i, Galip Ensarioğlu'nu almadınız. Ordu'dan, Kayseri'den hiç kimseyi almadınız. Ama sizi eleştiren, hatta hakaret eden isimleri partiye aldınız. Şeyh Said hakkında 'hain' dediği için istifa edenlerle, onu savunanlar kol kola kongre salonuna girdi. Bu mu dava adamlığı?" şeklinde konuştu.

Enginyurt'un açıklamalarından satır başları:

"Şimdi ben AK Parti’ye gönül verenlere soruyorum: Bu mu dava adamlığı? Bu mu kongre, Recep Tayyip Erdoğan? Yani, ya topçu, popçu, ne varsa toplayınca güç mü kazanmış oluyorsun?

Esas dava adamlığı, yolda bulduklarına yoldaşlarını değişmeyendir. Tekrar ediyorum: Yolda bulduklarına yoldaşlarını değişmeyendir! AKP kongresinin özeti bellidir: Yolda bulduklarına yoldaşlarını değişmişlerdir.

Adalet Bakanı da Recep Tayyip Erdoğan. İçişleri Bakanı da Recep Tayyip Erdoğan. Milli Eğitim Bakanı da Recep Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla bu ülkede değişmesi gereken tek kişi var: Recep Tayyip Erdoğan.

İşte biz de muhalefet olarak bunun için mücadele etmeliyiz. Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği gündemde değil, Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülkeye verdiği zararları anlatmalıyız. Ayağımıza çarığı giyip, rahmetli Demirel’in dediği gibi, bütün Anadolu’yu gezerek anlatmalıyız."