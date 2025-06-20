Cemal Enginyurt'un CHP'yle ilgili sözleri sosyal medyayı salladı

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bursa'nın Karamürsel Karamürsel Belediyesi Güreş Eğitim Merkezi açılış töreninde vatandaşlara seslendi.

Enginyurt daha önce milletvekilliği yaptığı Demokrat Parti ile CHP'yi kıyasladı.

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"Demokrat Parti'deyken en büyük siyasi faaliyetim yaşlı bir amcanın cenazesine gitmekti." diyen Enginyurt'un CHP'ye geçtikten sonraki durumu ise mizahi sözlerle vatandaşlara aktardı.

"CHP'YE GELDİK GELELİ ALLAH'IM ŞAŞTI"

Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

CHP'ye geldik geleli Allah'ım şaştı. CHP'ye geldim geleli Vatan Emniyet, Çağlayan Adliyesi, Silivri cezaevi, Saraçhane nöbeti, Beşiktaş Belediyesi nöbeti, biber gazı, barikat, cop uğraşıyoruz. Niye çünkü adamın tek derdi CHP. Ve öylesine yüksek 'Ekrem ağrısı' var ki bu Recep abinin uyku uyuyamıyor Ekrem ağrılarından. Geçecek mi? Geçecek. Sabretsin. Ekrem ağrısını bitireceğiz. Sandığın geldiği ilk gün Recep Tayyip Erdoğan'ı sandığa gömeceğiz.