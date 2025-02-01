Cemal Enginyurt'un hangi partiye geçeceği belli oldu. Rozet o tarihte takılacak

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de yazdığı yazıda İstanbul ve İzmir milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun’un Salı günü CHP’ye geçeceğini söyledi.

Saymaz, çarşamba günü Özgür Özel ile yüz yüze görüşen Cemal Enginyurt ve Salih Uzun’un, Özel’in CHP’ye katılma teklifine “evet” dediklerini belirtti.

ENGİNYURT VE UZUN CHP'YE KATILIYOR

Uzun bir zamandır bağımsız milletvekili olarak yola devam eden iki ismin, salı günü yapılacak toplantıda rozetlerinin takılması bekleniyor.

Dün Cemal Enginyurt’u aradığını belirten Saymaz, Enginyurt’un CHP’ye geçeceklerini doğruladığını söyledi.

TARİH VERİLDİ

Saymaz yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı,

“Enginyurt ve Uzun, salı günü CHP’ye katılıyor

Demokrat Parti’den istifa eden İstanbul ve İzmir milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, CHP’ye geçiyor.

Çarşamba günü Özgür Özel ile yüz yüze görüşen Enginyurt ve Uzun, CHP’ye katılma teklifine “Evet” dedi. İki milletvekili salı günü grup toplantısında CHP rozeti takacak.

Dün Enginyurt’u aradım.

CHP’ye geçeceklerini doğrulayan Enginyurt, şunları söyledi:

“Erdoğan’dan kurtulacaksak bunun CHP ile mümkün olacağına inanıyorum. CHP’de merkez sağın ve milliyetçilerin toplanmasına katkımız olsun istiyoruz. Zaten Anadolu’nun neresine gidersek gidelim CHP’liler partiye geçmemizi istiyor. CHP’de daha iyi muhalefet edebileceğimizi söylüyorlar. Biz de CHP’nin oylarıyla seçilip başka yere pazarlama ahlaksızlığına düşmemek için seçildiğimiz yere geri dönüyoruz.”