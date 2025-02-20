Cemal Enginyurt’un son anketi olay oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cemal Enginyurt’un son anketi olay oldu

Cemal Enginyurt’un sosyal medya üzerinden paylaştı bir anket sosyal medyada olay oldu.

CHP’li Cemal Enginyurt’un sosyal medya üzerinden paylaştı bir anket dikkat çekti. Enginyurt’un ‘TÜSİAD için soruşturma başlatıp da, Anayasayı yok sayan, Cumhuriyet düşmanı HÜDA PAR için parmağını dahi oynatmayana ADALET denir mi?’ sorusuna katılımcıların yüzde 89,2 hayır oyu verirken, yüzde 10,8 evet oyu kullandı.

SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılması kapsamında dün adliyeye getirilerek ifadeleri alınmıştı.

Ancak, HÜDA PAR’ın düzenlediği çalıştayın ardından yayınlanan bildirgede, anadilde eğitimin önünün açılması, Kürtçenin anayasal güvence altına alınması, anayasanın değiştirilmesi ve "herkesin Türk olduğu" tanımından vazgeçilmesi gibi taleplerin yer almasına ise bir soruşturma açılmamıştı.

Bu duruma ise X hesabı üzerinden Cemal Enginyurt sert tepki göstermişti. Enginyurt, “Hüda Par, Türk,Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı bir partidir. Aynı zamanda kanlı katil Hizbullahçıların koruyucusu bir organizasyondur. Hüda Par ile Kandilin talepleri aynıdır. Hüda Par derhal kapatılmalıdır” tepkisinde bulunmuştu.

ENGİNYURT’TAN OLAY ANKET

Bugün ise Enginyurt flaş bir anket yaptı. Enginyurt’un “TÜSİAD için soruşturma başlatıp da, Anayasayı yok sayan,Cumhuriyet düşmanı HÜDA PAR için parmağını dahi oynatmayana ADALET denir mi?” başlıklı anketine katılanların cevabı gündem oldu. Ankette, katılımcıların yüzde 89,2 hayır oyu verirken, yüzde 10,8 evet oyu kullandı.

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