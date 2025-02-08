Cemal Enginyurt'un verdiği cevap olay olacak! MHP'liler sormuştu...

Ülkücü kimliği ile bilinen Cemal Enginyurt, geçtiğimiz günlerde CHP’ye geçmişti. Enginyurt’un CHP geçmesinin ardından arayan MHP’lilerin, “Cemal Abi komünist mi oldun?’’ sorusuna verdiği cevap dikkat çekti. Enginyurt, “"6 yaşındaki kız çocuğunu evlendiren komünist yok. Bebek katilini Meclis’e getirecek komünist de yok. Ben de onun için komünist oldum"” dedi.

ENGİNYURT: BEN DE ONUN İÇİN KOMÜNİST OLDUM

Demokrat Parti’den istifa eden Cemal Enginyurt, geçtiğimiz günlerde CHP’ye geçmişti. Enginyurt, 16 yaşından bu yana ülkücü hareketin içinde bulunuyordu. Enginyurt’un CHP’ye katılmasının ardından MHP’liler tarafından arandı. Enginyurt, MHP’lilerin, “Cemal Abi komünist mi oldun?’’ diye sorduğunu söyledi. Enginyurt, arayanlara yanıt olarak “128 milyar dolar çalan komünist yok. Beşli Çete’nin milyarlık borçlarını silen komünist yok. 6 yaşındaki kız çocuğunu evlendiren komünist yok. Bebek katilini Meclis’e getirecek komünist de yok. Ben de onun için komünist oldum” dediğini belirtti.

“BEBEK KATİLİ APO İLE NEYİN PAZARLIĞINI YAPTINIZ?”

Sözcü TV’ye konuşan Enginyurt, MHP’lilerin sorusuna ilişkin, flaş açıklamalarda bulundu. Enginyurt, Enginyurt ülkücülerle arasında geçen dialogları açıkladı. Enginyurt, ‘’İktidar hani teröristbaşı ile anlaşıyordu, hani örgüt silah bırakmaya hazırdı. O zaman kahraman Murat Binbaşımı kim öldürdü, küçük kızı Ece’yi kim yetim bıraktı?’’ diye sordu.

Enginyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Bize gelip ‘Terör bitsin istemiyor musunuz?’ diyorlar. Kim terörün bitmesini istemez? Terör bitecekti, Murat Binbaşımı kim öldürdü? Bebek katili Apo ile neyin pazarlığını yaptınız? Apo bir açıklama yapacaksa siz bunun karşılığında ne verdiniz? Apo bir şey almadan hiçbir şey yapmaz. Madem yapacaktı siz 23 yıldır neredeydiniz? Hani teröristlerin ayakkabı numaralarına kadar biliyordunuz, nefeslerini izliyordunuz? Teröristler nerede, burada mı Suriye’de mi? TUSAŞ’ı basanlar nereden geldi, Suriye’den gelmedi mi? Mezitli Karakolu’nu basanlar Suriye’den gelmedi mi? Beyoğlu’nda bomba patlatan terörist Afrin’den gelmedi mi? Türkiye içinde terörist yoksa hangi teröriste silah bıraktıracaksınız?’’

CEMAL ENGİNYURT KİMDİR?

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 1965’te dünyaya geldi. Enginyurt gençlik yıllarında simit, garsonluk, gazete satıcılığı ve ayakkabı boyacılığı işlerini yaptı. Lise yıllarında Ülkü Ocakları’na katıldı ve 1980 darbesi sonrası tutuklanarak, 3 yıl cezaevinde yattı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Kitapçı açtıktan sonra yerel gazetesini çıkardı. Ankara’da balık restoranı da işleten Enginyurt’un kızı Miray’ın isim babası Alpaslan Türkeş’ti. 1993’te MHP Ordu İl Başkanı görevini yaptı.

1999’da Ordu Milletvekili olurken, 2018’de MHP Milletvekili olarak meclise girdi. Son seçimde de CHP listesinden DP Milletvekili oldu. Son olarak CHP’ye katıldı.