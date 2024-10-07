Cemal Hünal boşandı! 13 yıllık evlilik 10 dakikada sona erdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Cemal Hünal boşandı! 13 yıllık evlilik 10 dakikada sona erdi

Oyuncu Cemal Hünal ile keman sanatçısı eşi Lale Cangal 10 dakika süren duruşmada boşandı.

"Issız Adam" filmiyle ünlenen ve çok sayıda dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Cemal Hünal'ın 2011'de dünya evine girdiği keman sanatçısı ve oyuncu eşi Lale Cangal'a açtığı boşanma davası karara bağlandı.

Duruşma başlamadan önce İstanbul Aile Mahkemesi'nin önüne gelen Hünal, burada bir kenara geçip duruşma saatinin gelmesini kitap okuyarak bekledi.

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Kısa süre sonra Lale Cangal'ın da mahkeme salonu önüne gelmesiyle birlikte kitabı çantasına koyan Hünal, Cangal ile selamlaştı. Mahkeme mübaşirinin tarafların isimlerini seslenmesinin ardından salona geçildi.

Yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından mahkeme, Cemal Hünal ile Lale Cangal'ın anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verdi.

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