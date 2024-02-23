Çember operasyonu: 206 şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Çember operasyonu: 206 şahıs yakalandı
Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan 'çember' operasyonları sonucunda farklı suçlardan aranan 206 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-22 Şubat 2024 tarihleri arasında aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çok sayıda 'çember' operasyonu yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli düzenlenen operasyonlar sonucunda narkotik, hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, yağma, ruhsatsız silah taşıma, tehdit, silah kaçakçılığı, vergi usul kanuna muhalefet, cinsel, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, adam öldürme, mala zarar verme ve nafaka hükümlerine uymama gibi çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 206 şahıs yakalandı. Yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şahıslar tutuklandı.

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