Çember operasyonu. 4 bin 517 şahıs yakalandı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ilde yapılan çember 20 operasyonlarının detaylarını paylaştı. Aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar sonucunda haklarında arama kaydı bulunan 4 bin 517 firari şahsın yakalandığı açıklandı.

Yakalanan şahısların;

Hırsızlıktan 698

Dolandırıcılıktan 454

Yağmadan 180

Adam öldürmeden 124

Cinsel suçlardan 131

Narkotik suçlardan 731

Terörden 39

Kaçakçılık, Organizeden 458 olmak üzere toplamda sayılarının 4 bin 517 olduğu belirtildi.

Yerlikaya’nın konu hakkında yaptığı paylaşım şu şekilde: