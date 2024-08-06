Çember operasyonu. 4 bin 517 şahıs yakalandı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ilde yapılan çember 20 operasyonlarının detaylarını paylaştı. Aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar sonucunda haklarında arama kaydı bulunan 4 bin 517 firari şahsın yakalandığı açıklandı.
Yakalanan şahısların;
Hırsızlıktan 698
Dolandırıcılıktan 454
Yağmadan 180
Adam öldürmeden 124
Cinsel suçlardan 131
Narkotik suçlardan 731
Terörden 39
Kaçakçılık, Organizeden 458 olmak üzere toplamda sayılarının 4 bin 517 olduğu belirtildi.
Yerlikaya’nın konu hakkında yaptığı paylaşım şu şekilde: