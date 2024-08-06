Çember operasyonu. 4 bin 517 şahıs yakalandı

Çember operasyonu. 4 bin 517 şahıs yakalandı
Kaynak: Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde yapılan çember 20 operasyonlarında 4 bin 517 arama kaydı olan vatandaşın yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ilde yapılan çember 20 operasyonlarının detaylarını paylaştı. Aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar sonucunda haklarında arama kaydı bulunan 4 bin 517 firari şahsın yakalandığı açıklandı.

Yakalanan şahısların;

Hırsızlıktan 698

Dolandırıcılıktan 454

Yağmadan 180

Adam öldürmeden 124

Cinsel suçlardan 131

Narkotik suçlardan 731

Terörden 39

Kaçakçılık, Organizeden 458 olmak üzere toplamda sayılarının 4 bin 517 olduğu belirtildi.

Yerlikaya’nın konu hakkında yaptığı paylaşım şu şekilde:

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