Cemil Kılıç'tan yeni kitap isyanı: Dağıtmamak için bahaneler sunuyorlar

Yazar Cemil Kılıç "Allah Adına" adlı kitabının dağıtım şirketleri tarafından dağıtılmadığını söylerken, "Kitabımızı dağıtım şirketleri dağıtmamak için bahaneler ileri sürüyor" ifadelerini kullandı.

Cemil Kılıç'tan yeni kitap isyanı: Dağıtmamak için bahaneler sunuyorlar

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'ın son kitabı "Allah Adına" satışa sunuluyor. Ancak kitap henüz kitapçılara ulaşmış değil. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Yazar Cemil Kılıç, "Kitabımızı dağıtım şirketleri dağıtmamak için bahaneler ileri sürüyor" iddiasında bulundu.

Son kitabı Allah Adına'da İslam tarihinin sırlarını aralayan ve din adına işlenen günahları anlatan Kılıç, kitabının bugün raflarda olacağını duyurmuştu. Allah Adına adlı kitapta Atatürk ve Hakaretlere Karşı Duruş, Evrim Kuramı ve Din İlişkisi, Deprem ve Tarikat Etkisi gibi dikkat çeken başlıklar bulunuyordu.

'SİYASAL BASKI MI VAR?'

Salı günü kitapçılardaki raflarda yerini alması beklenen kitabın henüz dağıtılmadığı ortaya çıktı. Cemil Kılıç konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kitabın çoktan kitapçılarda olması gerektiğini söyleyen Kılıç, "Önemli duyuru... Allah Adına adlı kitabımızı dağıtım şirketleri dağıtmamak için bahaneler ileri sürüyor. Çoktan kitapçılarda olması gereken kitap henüz dağıtılmadı. Siyasal baskı mı var ?" paylaşımını yaptı.

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