Cemil Önal'ın öldürüldüğü otelin görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Cemil Önal'ın öldürüldüğü otelin görüntüleri ortaya çıktı

Halil Falyalı’nın 'sağ kolu' olarak adlandırılan Cemil Önal, Hollanda’da bulunan Hoevevoorde Oteli’nde bir suikast sonucu öldürüldü. İşte, suikastın gerçekleştirildiği Hoevevoorde Oteli'ne giden o ıssız yolun ürküten görüntüleri...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yasa dışı bahis ağını yönettiği söylenen ve 2022 yılında öldürülen Halil Falyalı’nın eski mali danışmanı Cemil Önal, Hollanda'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Hollanda Polis Bürosu cinayeti doğruladı.

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Cumhuriyet.com.tr cinayetin gerçekleştirildiği Hoevevoorde Oteli'nin uydu ve sokak görüntülerini inceledi.

Lahey kent merkezine yaklaşık 5 km. uzaklıkta yer alan otel adeta bir inziva alanı görünümünde.

SON DERECE KORUNAKLI

Hollanda'nın Rijswijk kasabasında bulunan otel, yaklaşık 53 dönüm araziye sahip Overvoorde Parkı'nın içerisinde, ormanlarla çevrili son derece korunaklı bir bölge olarak dikkat çekiyor.

Algemeen Dagblad'da yer alan haberde, "Perşembe günü saat 17.45 sularında, Rijswijk’teki Hoevevoorde Oteli’nin terasında içeceğini yudumlayan Önal, yakından açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Polis, saldırganın kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Olay, çok sayıda dedektiften oluşan Geniş Kapsamlı Soruşturma Ekibi tarafından araştırılıyor.

Teras olarak adlandırılan ve suikastın gerçekleştirildiği alan muhtemelen otel kafeteryasının bahçesi olan bu alan.

Albümün sonunda yer alan olay yeri inceleme görüntüleri bu savı doğruluyor...

OTELİ AĞAÇLAR ÇEVRELİYOR

Otele ulaşmak için ise parkın içinde sık ağaçların çevrelediği bir yoldan yaklaşık 1 km. içlere doğru yol kat etmek gerekiyor.

İşte, suikastın gerçekleştirildiği Hoevevoorde Oteli'ne giden o ıssız yolun görüntüleri...

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Yol boyunca bizleri otelin yerini gösteren tabelalar karşılıyor.

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otel7.jpgSon dönemeçte yer alan mütevazi kafeterya tabelası.

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Uzakta, bugünden sonra adından çok söz edileceği düşünülen Hoevevoorde Oteli görünüyor.

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Aşağıda yer alan, polisin olay yeri inceleme görüntülerden de anlaşılacağı üzere suikastin işlendiği alana ulaşmış bulunuyoruz.

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Olay yeri inceleme görüntüleri...

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Tripadvisor'da yer alan yorumlarda kimi ziyaretçiler, "Navigasyonla bile bulmak zor oldu" derken, kimileri de "Otel oldukça sessiz, Rijswijk ve Lahey sınırında iyi bir konumda. Resepsiyonu bulmak için aramamız gerekti" diyor.

Fakat karşılaşılan sonuç, 'saklanmak için en ideal konum olmadığını' düşündürüyor...

Kusursuz cinayet yoktur derler; Hollanda polisi, saldırganı, "1.80 boylarında, normalden iri yapılı, sakallı ve siyah kıyafetli bir erkek" olarak tarif ediyor.

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