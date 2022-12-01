Derin Mermerci'nin sokak hayvanları için aylık harcaması küçük bir servet değerinde

Hayvanseverliğiyle tanınan Derin Mermerci, evindeki hayvanların dışında sokak hayvanlarına gösterdiği özenle de gündeme gelmeye devam ediyor.
Daha önce Kars, Ardahan, Tokat ve Ayvacık'ta sahipsiz köpekler için yüzlerce barınak yaptıran sosyetik ismin, sokak hayvanları için harcadığı aylık harcama ortaya çıktı.
Güneş sistemi kuracak
Zongultak'ta da barınak açmak isteyen Mermerci, hayvanlar karda kışta soğuktan donmasınlar diye mühendis arkadaşlarına danışıyor. Barınaklara güneş enerjisi ile çalışan bir sistem kurmak istiyor.
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