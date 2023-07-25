Cenaze arabasıyla sahaya girdiler. Futbol tarihinin en garip yarıda kalan maçı oldu

Editör: Barış Atakan

İngiltere’nin Gateshead ile Dunston takımları arasında oynanan hazırlık maçına sahaya giren iki araç damga vururken, araçlardan birinin cenaze aracı olması olayı daha da ilginç hale getirdi.

İngiltere'de oynanan hazırlık maçında, yüzü maskeli adamların sahaya cenaze arabasıyla girmesi sonucu maç yarıda kaldı.

İngiltere Ulusal Lig ekibi Gateshead'in ile Dunston UTS arasında oynana hazırlık maçı, belki de futbol tarihimim en ilginç yarıda kalma hikayesiyle akıllarda kaldı.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, biri cenaze cenaze arabası olmak üzere iki arabanın sahaya çıktığı ve orta alanda çember çizerek durduğunu gösteriyor.

Cenaze arabası en sonunda orta alana park ediyor ve cenaze arabasındaki iki maskeli adam araçtan çıkıp diğer arabaya biniyor.

Olayın, devre arasından kısa bir süre sonra meydana geldiği ve maçın yarıda kaldığı açıklanırken, Gateshead, garip olaylara sahne olan maçın ardından Twitter hesabından bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Gateshead, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı, "Dev arasından kısa bir süre sonra sahada meydana gelen bir olay nedeniyle bu akşamki maçımız hakem tarafından yarıda bırakılmıştır."

Tribünde olanlar ise korku dolu anlar yaşadıklarını aktarırken, sahaya giren kişilerde silah olduğunu tahmin ettiklerini söylediler.

Yaşanan olaydan sonra stadyuma polis ekipleri gelirken bir polis helikopteri de havadan takip yaptı.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü aktarıldı.