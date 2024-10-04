Cenazedeki sarılmasıyla gündem olmuştu! Meriç Erkan, Ahu Tuğba'nın vasiyetini açıkladı

ABD'deki evinde yaşamını yitiren Ahu Tuğba'nın cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Ahu Tuğba’nın cenazesine sanat camiasından çok az kişi katılmıştı. Cenaze törenine katılan Meriç Erkan ile Yaşar Alptekin’in davranışları dikkat çekmişti.

HAVAYA KALIRIP DÖNDÜRMÜŞTÜ

Erkan, "Özledim seni. Can abim benim. Hep selamın geliyor sonunda seni de gördüm. En son sen beni Silivri'de sıkıp çevirmiştin. Ben daha tövbe etmemiştim. Şimdi de ben seni..." diyerek Yaşar Alptekin bir anda kucaklamış ve havaya kaldırıp döndürmüştü.

ERKAN TUĞBA'NIN KIZINDAN HELALLİK İSTEMİŞTİ

Erkan ve Alptekin'in kucaklaşması sosyal medyada tepki çekince Meriç Erkan Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'e açıklama yaparak helallik istemişti.

Meriç Erkan şimdi de Esra Ezmeci'nin YouTube programına konuk oldu.

Esra Ezmeci, "Yaşar Alptekin ile cenazedeki sarıldığınız anlar çok konuşuldu çok tepki aldı. Bunun sizin için bir manevi almanı var mıydı?" diye sordu.

"HEYECANIMA YENİK DÜŞTÜM"

Erkan ise "Çok heyecanlı bir yapım var. Bunu da yavaşlatmaya çalışsam da bir takım heyecanım devam ediyor. Yaşar abinin beni tövbesi beni çok etkilemişti. Onu yıllar önce cuma namazında görmüştüm. O beni sımsıkı sarmıştı. O gün bugündür gerçek dostluğumuz başladı. Yıllar geçti bir türlü buluşmak nasip olmamıştı. Ben cenazeye geçtim. Yaşar abi bana dokununca gayriihtiyari tuttum ve çevirdim. Yer ve zaman uygun olmayabilir ama heyecanıma yenildim. Bu kadar olayın cenazenin önüne geçmesini istemeyiz. Özür diliyorum. Heyecanıma yenik düştüm" açıklamasında bulundu.

“O BENİM ABLAMDIR”

Meriç Erkan Ahu Tuğba ile arasında hiçbir şey olmadığını belirterek, ''Bu konu net olsun kendisi de rahmetli olmadan önce bak tövbe etmiş söylesin bir şey olmadığını aramızda demiş. Bize de vasiyet bırakmış oldu. Ben zaten söylemiştim kendisi duymamış galiba ama ben yine söyleyeyim bizim aramızda hiçbir şey olmadı. O benim ablamdır. Kendisi ile güzel anılarımız vardır'' ifadelerini kullandı.