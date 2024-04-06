Cenazeye yetişmeye çalışırken kaza yaptılar. 2 kardeş can verdi

Kaynak: İHA
Cenazeye yetişmeye çalışırken kaza yaptılar. 2 kardeş can verdi
Bursa'da cenazeye gidenleri yetiştirmeye çalışan bir araç şarampole yuvarladı. Kazada bir ağabey kardeş can verdi.

Kaza, saat 10.00 sularında Bursa-Harmancık yolu 62. kilometresi Korucak mevkiinde gerçekleşti. 37 yaşındaki Ramazan Kaplan idaresindeki 16 AYH 482 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ramazan Kaplan ağır yaralanırken, araçta bulunan 35 yaşındaki Melek Salı, 36 yaşındaki Mehmet Salı, 56 yaşındaki Orhan Salı ve 54 yaşındaki Hidayet Aydın yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar araçtan çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Orhaneli Devlet Hastanesi'ne ve Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazada ağır yaralanan sürücü Ramazan Kaplan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İkinci acı haber ağır yaralı kız kardeşi Melek Salı'dan geldi.

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