Cenazeyi üç kilometre kızakla taşıdılar

Kaynak: DHA
Cenazeyi üç kilometre kızakla taşıdılar
Kocaeli’de vefat eden bir kişinin cenazesi, Artvin’in Şavşat ilçesindeki köyüne götürülürken kar engeline takıldı. Araç, yoğun kar nedeniyle yolda kaldı ve cenaze, köylülerin yardımıyla 3 kilometre boyunca kızakla taşındı. Bu süreçte çekilen görüntülerde, gece yarısı cenazenin zorlu yolculuğu sırasında “Yolumuz yok, cenazemizi taşıyoruz” ifadeleri duyuldu.

Artvin Şavşat’ta yaşayan 62 yaşındaki Bilal Sarı, Kocaeli’de hayatını kaybetti. Cenazesi, köyünde defnedilmek üzere yola çıktı ancak karla kaplı yollar nedeniyle araç mahsur kaldı.

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Köylülerin desteğiyle araç kurtarıldı ve cenaze, kızakla 2 saatlik bir yolculuğun ardından köy mezarlığına ulaştırıldı. Bu zorlu anlar, bir cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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Bilal Sarı’nın cenazesi, 25 Şubat’ta felç geçirerek hayatını kaybettikten sonra, memleketi Artvin’e gönderildi. 26 Şubat’ta Rize-Artvin Havalimanı’na varan cenaze, karla kaplı yollar nedeniyle Maden köyüne ulaşmakta güçlük çekti. Köylüler, 2 metrelik karı kazarak cenazeyi defnetti.

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Karanlıkta ve karla kaplı yolda, kafa lambalarıyla donatılmış köylüler, tabutu kızakla çekerek köye taşıdı. Bu sırada çekilen görüntülerde, köylülerin tabutu çektiği ve “Yolumuz yok, cenazemizi taşıyoruz” diyaloğu yer aldı.

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