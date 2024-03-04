Cenazeyi üç kilometre kızakla taşıdılar

Artvin Şavşat’ta yaşayan 62 yaşındaki Bilal Sarı, Kocaeli’de hayatını kaybetti. Cenazesi, köyünde defnedilmek üzere yola çıktı ancak karla kaplı yollar nedeniyle araç mahsur kaldı.

Köylülerin desteğiyle araç kurtarıldı ve cenaze, kızakla 2 saatlik bir yolculuğun ardından köy mezarlığına ulaştırıldı. Bu zorlu anlar, bir cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Bilal Sarı’nın cenazesi, 25 Şubat’ta felç geçirerek hayatını kaybettikten sonra, memleketi Artvin’e gönderildi. 26 Şubat’ta Rize-Artvin Havalimanı’na varan cenaze, karla kaplı yollar nedeniyle Maden köyüne ulaşmakta güçlük çekti. Köylüler, 2 metrelik karı kazarak cenazeyi defnetti.

Karanlıkta ve karla kaplı yolda, kafa lambalarıyla donatılmış köylüler, tabutu kızakla çekerek köye taşıdı. Bu sırada çekilen görüntülerde, köylülerin tabutu çektiği ve “Yolumuz yok, cenazemizi taşıyoruz” diyaloğu yer aldı.