Çene botoksu neden yapılır

Bu botoks diş sıkma ve gıcırdatma rahatsızlıkları yaşayanlara yapılıyor. Çünkü diş gıcırdatma dişlerde hasara yol açar ve ileri evrede ağrılara dönüşür. Diş Hekimi Atilla Alexander Akgöl, çene botoksu hakkında bilgiler verdi.

“ Botulinum toksininin çiğneme kasına enjekte edilmesiyle yapılır. Enjeksijon sonrası kastaki gerginlik gevşer. Diş sıkmalar azalır. Çene botoksunun etkisi, bazı hastalarda 6 ay etkili olur. Diş gıcırdatmadan kurtulma ve çene estetiği işin gerekli bir müdahaledir.”

Diş Hekimi Atilla Alexander Akgöl sözlerine şunları da ekledi:

“Operasyon 72 saat içerisinde etkisini gösterir. Etkisinin görünürlüğünden emin olmak için uygulama öncesi ve sonrası belirli aralıklarla aynı açıdan fotoğraf çekilmesi gerekir. Daha önce botulinum toksini ile bir dizi tedavi görüldüyse çene botoksunun tekrarlanma aralığı bir yıla kadar da uzatılabiliyor.

Yan etkiler hekime bildirilmeli. Çünkü enjeksiyon noktasına bağlı olarak, anatomik farklılıklar gösteren hastalarda yanlış kaslara çok yakın botulinum toksini enjekte edilebiliyor. Bu durumlarda hasta konuşmakta güçlük çekiyor hatta su bile içerken zorlanıyor.”