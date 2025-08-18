Cengiz Ünder Fenerbahçe'de kriz çıkarttı

Fenerbahçe'de beklenen performansı gösteremeyen isimlerden Cengiz Ünder'in kulüpteki geleceği tartışma konusu oldu.

Sezon başı kampında Mourinho'nun gözüne girmek için çaba sarf eden Ünder, hazırlık maçlarında süre alsa da resmi maçların kadrosuna alınmamıştı.

Portekizli teknik direktörün kadroda düşünmediği ve ayrılmasına onay verdiği Cengiz Ünder ise sarı lacivertlilerden ayrılmaya sıcak bakmıyor.

2023 yazından 15 milyon euro bonservis bedeliyle sarı lacivertlilere transfer olan 28 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'de çıktığı 42 maçta 9 gol atmıştı.

Ünder, geçen sezonun ikinci yarısını MLS ekiplerinden Los Angelas Galaxy'de kiralık olarak geçirmişti.