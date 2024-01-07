Cengiz Ünder ilk yarı bitmeden hat-trick yaptı. Fenerbahçe farka koştu

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarı sonra erdi.

Sarı-lacivertliler binlerce taraftarının katıldığı maçta herkesi mest etti.

Fenerbahçe 6. 34. 44. dakikalarda Cengiz Ünder 45+1'de ise Dzeko'nun attığı goller ile 4-1 önde. İstanbulspor'un tek golü ise 32. dakikada Muammer Sarıkaya'dan geldi.

Bu skorla birlikte geçmişte Altınordu, Başakşehir, Marsilya, Roma ve Leicester formalarını terleten Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir ilki yaşadı.

Tecrübeli futbolcu transfermarkt verilerine göre; kulüp ve Türkiye Milli Takımı kariyeri olmak üzere ilk defa hat-trick sevinci yaşadı.

Ayrıca ilk yarıda İstanbulspor kalesine 4 gol bırakan Fenerbahçe, ligde bu sezon bu başarıyı gösteren ilk takım olmayı bildi.