Cengiz Ünder, Marsilya'da gündem oldu

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı, ancak henüz beklenen seviyeye ulaşamayan Cengiz Ünder, eski kulübü Marsilya'da gündem olmaya devam ediyor.

HEDEFTE TEKNİK DİREKTÖR VAR

15 milyon Euro bonservis bedeliyle Sarı-Lacivertli ekibe transfer olan 26 yaşındaki futbolcu hala Marsilya'da mumla aranıyor. Fransız Kulübü; Ligue 1'in 11. haftasında sahasında Lille ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmanın ardından eleştiri yağmuruna tutuldu. Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre, sezon başında görevde olan İspanyol teknik direktör Marcelino Toral'ın transferleri hayal kırıklığı yarattı.



SARR'I 13 MİLYON EURO'YA ALDILAR

Haberde yer alan eleştirler; Cengiz Ünder'in boşluğunu doldurmak için İngiltere Championship ekibi Watford'dan 13 milyon euro bedelle transfer edilen Ismaila Sarr'a yönelik. Aubameyang, Correa, Ndiaye ve Kondogbia gibi transferlerin de eleştirildiği haberde, Sarr'ın performansının Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder'i unutturamadığının altı çizildi.