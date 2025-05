Cengiz Ünder'den muhteşem gol! Kaleci ne olduğunu anlayamadı

MLS'te normal sezon maçında Los Angeles FC, sahasında Seattle Sounders'ı ağırladı.

Los Angeles'ta maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de gol attığı mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Los Angeles FC'ye kiraladığı Cengiz Ünder, mücadelede gol perdesini açan isim oldu.

CENGİZ ÜNDER YİNE ATTI!

Maçın 26. dakikasında kornerden gelen top ceza sahası dışına sekti. Burada topla buluşan Cengiz Ünder direkt kaleyi düşündü ve şutunu çekti.

Seattle kalecisi Andy Thomas üzerine gelen topun yere sekmesi sonucu kontrolü sağlayamadı ve topu ağlarında gördü.

Büyük bir hataya imza atan Thomas, uzun süre yerde kalarak golün üzüntüsünü yaşadı.

İşte o gol;

⚡️ Cengiz Ünder from distance with the help of a deflection.#LAFCvSEA 1-0 https://t.co/Z9H8FaiPw8 pic.twitter.com/8h3DSc9tWd