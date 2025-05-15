Cengiz Ünder'den muhteşem gol! Kaleci ne olduğunu anlayamadı

Kaynak: Haber Merkezi
Cengiz Ünder'den muhteşem gol! Kaleci ne olduğunu anlayamadı

MLS'te Cengiz Ünder'in formasını giydiği Los Angeles FC, Seattle Sounders'ı 4-0 mağlup etmeyi başardı. Cengiz Ünder, bu mücadelede takımının ilk golünü kaydetmeyi başardı.

MLS'te normal sezon maçında Los Angeles FC, sahasında Seattle Sounders'ı ağırladı.

Los Angeles'ta maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de gol attığı mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Los Angeles FC'ye kiraladığı Cengiz Ünder, mücadelede gol perdesini açan isim oldu.

a-001.jpeg

CENGİZ ÜNDER YİNE ATTI!

Maçın 26. dakikasında kornerden gelen top ceza sahası dışına sekti. Burada topla buluşan Cengiz Ünder direkt kaleyi düşündü ve şutunu çekti.

Seattle kalecisi Andy Thomas üzerine gelen topun yere sekmesi sonucu kontrolü sağlayamadı ve topu ağlarında gördü.

Büyük bir hataya imza atan Thomas, uzun süre yerde kalarak golün üzüntüsünü yaşadı.

İşte o gol;

2. KEZ AĞLARI HAVALANDIRDI

Cengiz Ünder ise golün sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

Mücadelenin 66. dakikasında oyundan çıkan Cengiz Ünder, bu sezon Los Angeles FC formasıyla 13 maça çıktı.

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

Son Haberler
2 yaşındaki bebeğin kahreden ölümü!
2 yaşındaki bebeğin kahreden ölümü!
Mitsubishi Electric, GENESIS'in 11'inci versiyonunu piyasaya sürdü
Mitsubishi Electric, GENESIS'in 11'inci versiyonunu piyasaya sürdü
Ayıya "Koca Oğlan” dedi, Az kalsın canından oluyordu!
Ayıya "Koca Oğlan” dedi, Az kalsın canından oluyordu!
Sinop’ta üst geçitte intihar girişimi
Sinop’ta üst geçitte intihar girişimi
Bir kaşık, beyni 28 yıl koruyor! Zihni genç tutan mucize
Bir kaşık, beyni 28 yıl koruyor! Zihni genç tutan mucize