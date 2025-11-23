Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen zorlu mücadelede ikinci yarının başında Cengiz Ünder’in şık pasında ceza sahası içerisinde topa hareketlenen Toure’nin yerde kalmasıyla Beşiktaş penaltı kazandı.
Beşiktaş’ta beyaz noktanın başına geçen Cengiz Ünder attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Milli oyuncunun golden sonra eliyle ‘çok konuşma’ işareti yapması dikkat çekti.
Cengiz Ünder’in bu hareketinin maç öncesi yaptığı açıklamalarla Beşiktaş taraftarının tepkisini toplayan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’a yönelik olduğu yorumları yapıldı.