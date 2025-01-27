Cengiz Ünder'e ezeli rakipten teklif geldi

Play Spor’un haberine göre Fenerbahçe’nin milli yıldızı Cengiz Ünder’i satın alma opsiyonuyla kiralamak için Beşiktaş resmi teklif yaptı. Siyah beyazlılar devre arası transfer döneminde milli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

TORİNO DEVREDE

İtalya Serie A ekiplerinden Torino’nun da Cengiz Ünder transferi için temasta olduğu öğrenildi. Bu sezon Jose Mourinho'nun forma şansı az verdiği oyuncu sarı lacivertlilerden ayrılmaya ve oynayacağı bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Marsilya'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sarı-lacivertli takımda 33 maçta 1357 dakika süre alırken, 9 gol 3 asist kaydetti.

