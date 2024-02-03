Cengiz Ünder'in attığı gole Sergen Yalçın'dan flaş yorum

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Antalyaspor 2-0'lık skorla sahayı puansız terk etti.

Sergen Yalçın; Kırmızı-Beyazlı ekibin başındaki ilk mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşmanın ardından konuşan Sergen Yaçın, Cengiz Ünder'in attığı gole dikkat çekti.

Yalçın, "Öncelikle kaybetmek üzücü. Bu kadar kalabalık bir seyirci önünde en azından puan almak isterdik. Ama Cengiz'in bireysel yetenekle attığı çok güzel bir gol var. O tür gollere yapacak bir şey olmuyor doğal olarak. Bizim için tatmin edici bir mücadeleydi. Ancak skor istediğimiz gibi olmadı. Çok güçlü bir takım vardı karşımızda. Kolay değil bu maçları oynamak. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.