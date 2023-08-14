Cengiz Ünder'in ilk antrenmanda başı yarıldı. Kanlı fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı

Fenerbahçe'ye 1 iyi bir de kötü haber geldi.

Dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanan Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel'den gelen bilgiler teknik heyetin yüzünü güldürdü.

İki futbolcunun da çekilen MR'larında ciddi bir bulguya rastlanmadı. İki futbolcunun da Maribor maçında riske edilmemesi kararı alındı.

Sarı Lacivertlileri korkutan diğer haber ise yeni transfer Cengiz Ünder'den geldi.

Bugün yeni takımı Fenerbahçe ile ilk idmanına çıkan Cengiz Ünder başından darbe aldı.

Milli futbolcunun alnına aldığı darbe sonrası başı yarıldı.

Cengiz aldığı bu darbeyi sosyal medya hesabından "Hoşbulduk Fenerbahçe" esprisiyle paylaştı.