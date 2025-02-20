Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Cengiz Ünder'in sezon sonuna kadar MLS ekibi Los Angeles'a kiralandığını açıkladı.

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Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şöyle;

''Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in 1 Temmuz 2025'e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır.''

Los Angeles FC ekibinden de yapılan açıklamada, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığı ifade edildi.