Vincic’in daha önce yönettiği Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında neler oldu?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vincic’in daha önce yönettiği Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında neler oldu?

Süper Lig’de Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçına Sloven hakem Slovko Vincic atandı. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi finali de olan hakem daha önce iki takımın Avrupa’da oynadığı maçları da yönetmişti.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Galatasaray ile Fenerbahçe maçına Sloven hakem Slovko Vincic atandı.

Vincic, kariyerinde daha önce birer kez Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında düdük çaldı.

Vincic, 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü turunda Kadıköy'de Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanan rövanş karşılaşmasını yönetmişti. Söz konusu mücadele Alper Potuk ve Gedson Fernandes'in golleriyle 1-1'lik sonuçla sona ermişti. Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan Benfica, turu geçen taraf olmuştu.

ekran-goruntusu-2025-02-20-122237.png

Slavko Vincic daha sonra ise Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında düdük çalmıştı. 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge deplasmanına konuk olan Galatasaray, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılmıştı. Vincic, golsüz biten maçta görev almıştı.

ekran-goruntusu-2025-02-20-122329.png

Son Haberler
Evlat dehşeti: Babasını bıçakladı
Evlat dehşeti: Babasını bıçakladı
Arsenal rekor gelire rağmen zarar açıkladı
Arsenal rekor gelire rağmen zarar açıkladı
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Adana’da akıl almaz dolandırıcılık! Kendini infaz koruma memuru olarak tanıttı
Adana’da akıl almaz dolandırıcılık! Kendini infaz koruma memuru olarak tanıttı
9 ay sonra gerçek öğrenildi! 5 yaşındaki çocuğun midesinden çıkan şoke etti!
9 ay sonra gerçek öğrenildi! 5 yaşındaki çocuğun midesinden çıkan şoke etti!