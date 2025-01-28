Cenk Eren neden estetik olduğunu açıkladı!

Ünlü Şarkıcı Cenk Eren geçtiğimiz yıl estetik yaptırmıştı. 58 yaşındaki ünlü isim, estetik olduktan 9 gün sonra yüzünün halini paylaşıp, "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?" mesajını paylaşmıştı.

Cenk Eren, operasyonun üzerinden bir yıl geçmesinin ardından neden estetik yaptırdığını açıkladı.

Yeni fotoğrafını Instagram hesabından takipçileri ile paylaşan Cenk Eren, "Bana dediler ki 'Cenk Bey neden ameliyat oldunuz?' Cevap veriyorum, böyle görünmek için... Saygılar sevgiler" ifadelerini kullandı.