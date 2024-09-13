Cenk Ergün Galatasaray'dan istifa etti

Galatasaray’da transferlerin gecikmesi ve 2 yıllık sözleşme yenilemesi ile birlikte tepkilerin odağına yerleşen Cenk Ergün istifa etti. Ergün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulübe zarar gelmemesi için istifa ettiğini duyurdu.

Ergün “İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım” şeklinde konuştu.

Ergün, geçtiğimiz günlerde 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştı. Sarı kırmızılı taraftarlar, yönetimin bu kararına sosyal medyada büyük tepki gösterdi.