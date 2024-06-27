Cenk Tosun golünü attı. Mesajı çaktı

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Cenk Tosun golünü attı. Mesajı çaktı

Cenk Tosun, Çekya galibiyeti sonrası konuştu

EURO 2024'teki ilk maçında galibiyet golünü kaydeden Cenk Tosun maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu:

"GURUR DUYUYORUM"

"Bu mutluluğu anlatmak kolay değil. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Gruptan ikinci çıktık. Bu daha her şeyin başlangıcı. Bizi desteklemeye devam etsinler."

"ŞİMDİ TAM ZAMANI"

"Takım arkadaşlarımızla konuştuk. Bizim kursağımızda bir yenilgi vardı onlardan aldığımız. Şimdi tam zamanı. İyi hazırlanmak istiyoruz."

"HAYALİM BUYDU"

"Golüm için mutluyum, turnuva başından beri hayalim buydu. Çok mutluyum."

"MİNNETTARIZ"

"Taraftarımız muhteşem. Sanki turnuva Türkiye'de oynanıyor. Bizi destekleyen herkese minnettarız."

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