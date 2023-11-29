Cenk Tosun itiraf etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5'inci maçında yarın Belçika temsilcisi Club Brugge'ü ağırlayacak.

Cenk Tosun, "Yarın çok güçlü bir rakiple oynayacağız. Bence grubun en iyi takımı diyebilirim. İlk maçta bizi çok zorladılar. İyi bir puan almıştık oradan. İddiamızı devam ettirmek isterdik ama maalesef elendik. Yarın çıkıp taraftarımızın önünde inşallah galip gelmek istiyoruz. İki maçtır galip geliyoruz. Bunu da devam ettirmek istiyoruz. Hocamızın da dediği gibi bir seri yakalamak istiyoruz. Güzel bir oyunla inşallah yarın galip gelmek istiyoruz" dedi.

"ARTIK 2 KULVAR KALDI"

Avrupa'da çok kötü puanlar kaybettiklerini söyleyen milli oyuncu, "Şanssız maçlar geçirdiğimizi söyleyebilirim. Evimizde oynadığımız Lugano maçı aklıma geliyor. Kesin galip geleceğimiz bir maçtı. Zaten 2-0 önde başladığımız bir maç, sonra da talihsiz bir şekilde kırmızı kart yiyip maçın dönmesi… Tabii bize yine yakışmadı. O maçı vermememiz gerekirdi. Keza Bodo maçı da iyi oynamadığımız bir maçtı. Orada maalesef galip gelemedik. Avrupa'da çok kötü puanlar kaybettik. Konsantrasyon zayıflığı yaşadık. Onlara bağlıyorum ben. Artık iki kulvarda devam edeceğiz. Bizim için sadece lig ve kupa var. Orada da üst sıraları zorlayacağız. Türkiye Kupası'nda gidebildiğimiz kadar gidip kupayı kaldırmak istiyoruz" diye konuştu.



"BİRAZ DA OLSA KIPIRDAMALAR VAR"

Rıza Çalımbay'ın gelmesiyle birlikte takımda iyileşmelerin olduğunu ifade eden 32 yaşındaki santrfor, "Şenol Hoca ve Burak Hoca zaten sezon başından beri bizleydi. O yüzden iki hoca diyebilirim ben. Şimdi Rıza Hoca gerçekten herkesin saygı duyduğu biri. Beşiktaş'ın çok büyük bir efsanesi geldi. Hepimizin ona saygısı sonsuz. Zaten herkes bunun bilincinde. Ona göre koşup, ona göre çabalıyoruz. Son iki maçta da herkesin gördüğü gibi biraz da olsa takımda kıpırdamalar var. Hoca bizimle daha fazla vakit geçirdiği sürece daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Dediğim gibi sadece milli takım arasında birlikte çalışabildik. 3 günde bir maç oynadığımız için çok fazla idman da yapamadık. O yüzden şu maçı ve Ankaragücü maçını atlattıktan sonra inşallah daha fazla birlikte çalışıp daha iyi olacağımızı düşünüyorum" sözleriyle itirafta bulundu.