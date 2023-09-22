Cenk Tosun Mert Günok'a övgü yağdırdı: Bizi maçta tutan o oldu

Beşiktaş'ın Club Brugge karşısında 88. dakikada beraberlik golünü atan Cenk Tosun, maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Tosun'un açıklamaları;

-Bütün takımın ayağına sağlık. Aboubakar da çok iyi bir şekilde bıraktı. En başta Mert Günok'un ayağına sağlık. Bizi maçta tutan o oldu. İyi savaştığımız bir maçtı. Böyle güçlü bir takım karşısında bir puanla İstanbul'a dönmek sevindirici.

-Kağıt üzerinde en güçlü rakibimiz. Bugün de iyi oynadılar. Daha net pozisyonları vardı. Ama 1 puanla ayrılmayı bildik. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum.

-"Maç maç devam etmek istiyoruz. Bizim için önemli bir kulvar. Gruptan çıkıp gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Konferans Ligi çok önem verdiğimiz bir kulvar.