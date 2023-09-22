Cenk Tosun Mert Günok'a övgü yağdırdı: Bizi maçta tutan o oldu

Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun, Club Brugge beraberliği ardından konuştu. Tosun, takım arkadaşı Mert Günok için "En başta Mert Günok'un ayağına sağlık. Bizi maçta tutan o oldu" dedi.

Cenk Tosun Mert Günok'a övgü yağdırdı: Bizi maçta tutan o oldu

Beşiktaş'ın Club Brugge karşısında 88. dakikada beraberlik golünü atan Cenk Tosun, maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Tosun'un açıklamaları;

-Bütün takımın ayağına sağlık. Aboubakar da çok iyi bir şekilde bıraktı. En başta Mert Günok'un ayağına sağlık. Bizi maçta tutan o oldu. İyi savaştığımız bir maçtı. Böyle güçlü bir takım karşısında bir puanla İstanbul'a dönmek sevindirici.

-Kağıt üzerinde en güçlü rakibimiz. Bugün de iyi oynadılar. Daha net pozisyonları vardı. Ama 1 puanla ayrılmayı bildik. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum.

-"Maç maç devam etmek istiyoruz. Bizim için önemli bir kulvar. Gruptan çıkıp gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Konferans Ligi çok önem verdiğimiz bir kulvar.

Öne Çıkanlar
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Son Haberler
Bakanlık koltuğunda yapamadıklarını vakıfla yapacaklar Güncel
Bakanlık koltuğunda yapamadıklarını vakıfla yapacaklar
Erdoğan’dan emeklilere zam mesajı: Fazla uzamaz, en kısa zamanda Güncel
Erdoğan’dan emeklilere zam mesajı: Fazla uzamaz, en kısa zamanda
Bayramov: Ermenistan'a bir kez daha barış teklifimizi sunuyoruz Dünya
Bayramov: Ermenistan'a bir kez daha barış teklifimizi sunuyoruz
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı Yaşam
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı
'FETÖ borsası' itirazı reddedildi, Savcı Bato’ya tenzil-i rütbe Güncel
'FETÖ borsası' itirazı reddedildi, Savcı Bato’ya tenzil-i rütbe
Mert Günok: Yapmamız gerekeni yaptık Spor
Mert Günok: Yapmamız gerekeni yaptık
Şenol Güneş Club Brugge maçında yaptığı tercihi açıkladı Spor
Şenol Güneş Club Brugge maçında yaptığı tercihi açıkladı